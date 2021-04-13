«Морской десант»: удивительная встреча случилась с отдыхающими в Приморье

Видео сейчас обсуждают пользователи интернета. Фото: принтскрин видео.

Занятное видео появилось на просторах интернета. Наверняка многие приморцы и гости из других регионов, отправляясь на морские прогулки, мечтают встретить там белух, котиков и другую живность. Однако такая встреча случается далеко не со всеми. Героям этого видеоролика провезло. Во время прогулки в проливе Аскольд они увидели на скалах не меньше десятка морских котиков.

Животных, вероятно, спугнуло такое внимание к их персоне, и они поспешили уйти в воду и спрятаться под ней. Но люди успели до побега котиков снять небольшое видео и разместили его в сети.

Пользователи интернета отреагировали на видео неоднозначно. Некоторые восторженно писали: «красавчики», а другие не понимали, зачем животных пугают таким вторжением, ведь специалисты ни раз говорили, как себя нужно вести при встрече с котиками.