В Приморье директору компании «Окна-Эталон» предъявлено обвинение в мошенничестве на 41 миллион рублей

В 2019 году обманутые клиенты "Экон-Эталон" пришли в прокуратуру Фрунзенского района Владивостока. Скриншот видео: instagram.com/vesti.vostok

Директору компании «Окна-Эталон», занимавшейся установкой пластиковых окон, следователем следственной части УМВД России по городу Владивостоку предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. 36-летний мужчина, по версии следствия, нанес клиентам организации ущерб на сумму свыше 41 миллиона рублей.

Компания «Окна-Эталон» прекратила работу в апреле 2019 года, при этом ранее внесенная клиентами предоплата по заказам возвращена не была. О многочисленных претензиях обманутых людей и их обращениях в различные инстанции «КП — Владивосток» писала ранее. По данным пресс-службы УМВД России по городу Владивостоку, в результате противоправных действий материальный ущерб причинен 667 гражданам.

Напомним, в 2019 году правоохранители провели в офисе компании «Окна-Эталон» на Алеутской, 28 обыски, изъяли документацию. Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Тогда же ООО «Группа компаний Эталон» подала заявление на банкротство в Арбитражный суд Приморского края.

Расследование уголовного дела продолжается. Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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