Игорь Хрущев лишился всех должностей и членства в Партии

Руководитель Международного партийного центра «Единой России» Игорь Хрущев исключен из Партии за действия, наносящие ущерб политическим интересам Партии. Такое решение принято на заседании Президиума регионального политсовета Партии, которое состоялось в понедельник, 12 апреля, в дистанционном режиме.

Автоматически теперь уже бывший партийный функционер смещен со всех руководящих постов – освобожден от руководства Международного партийного центра и выведен из состава ПРПС.

«Партийный устав трактует его поступок однозначно – как дискредитирующий партию. Кроме того, его действия дискредитирует проект «Чистая страна», который реализует Партия в Приморском крае. Считаю необходимым принять официальное решение по кандидатуре Хрущева – освободить от всех партийных должностей и исключить из «Единой России», - сказал секретарь Приморского регионального отделения ЕР Олег Кожемяко.

Напомним, в начале марта Игорь Хрущев выбросил канистру из-под масла на обочину дороги во Владивостоке. Его поступок спровоцировал волну возмущения и критики со стороны общественности, но никаких объяснений своим действия виновник происшествия не дал.

Добавим, что на заседании Президиума единороссы также приняли решение провести ревизию всех действующих партийных проектов. Координаторам федеральных проектов в Приморском крае поручено в крайний срок до 19 апреля 2021 года отчитаться о проделанной работе и направить предложения и план действий на долгосрочную перспективу.

Сегодня Партия реализует 14 федеральных проектов и один региональный («Приморье – территория добра») в Приморском крае. Партпроекты охватывают все сферы жизни приморцев. Например, через проекты «Новая школа» и «Народный контроль» обеспечивают постоянный контроль качества школьного питания, проект «Городская среда» обеспечивает общественный контроль программы благоустройства. а развитием доступной среды для людей и с ограниченными возможностями здоровья занимается проект «Единая страна – доступная среда».