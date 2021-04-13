Таможня в Приморье закрыла канал контрабанды сильнодействующих веществ из Казахстана в Россию

Таможенники в Приморье пресекли канал контрабанды сильнодействующих веществ из Казахстана Фото: Милана СОКОЛ

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни в Приморье пресекли канал пересылки сильнодействующих веществ из Казахстана в Россию. Из незаконного оборота изъято более десяти килограммов сильнодействующего вещества — сибутрамина, запрещенного в свободном обращении на территории РФ, а также к ввозу физическими лицами с целью реализации.

Таможней установлено, что с июля 2020 года по февраль 2021 года в Россию из Казахстана направлялись посылки с препаратами, содержащими сибутрамин. Контрабандный канал организовал гражданин России, который для провоза через границу и дальнейшей продажи препарата привлек жительницу Приморья. Женщина за деньги согласилась получать посылки, хранить и потом направлять товар заказчикам по России.

Соучастники также привлекали для получения посылок других жителей края, не подозревающих о содержимом отправлений.

По факту контрабанды сильнодействующих веществ Дальневосточная оперативная таможня возбудила уголовное дело по части 3 статьи 226.1 УК РФ статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет.

Проводится расследование, сообщает Отдел по связям с общественностью ДВТУ.

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