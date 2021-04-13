В Приморье число заболевших COVID-19 в сутки снижается, но смертность остается прежней

Сейчас в Приморье привито от коронавируса 76257 человек Фото: Милана СОКОЛ

По новым статистическим данным, обнародованным краевым оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией количество инфицированных COVID-19 в сутки в Приморье снизилось до 41 человека. Это на два человека меньше, чем днем ранее.

Общее число заразившихся с начала пандемии в крае составляет 42978 человек.

73 приморца официально признаны выздоровевшими от коронавируса за последние сутки. Всего в крае насчитывается 40284 человека, поборовших COVID-19.

Увы, не снижается смертность от новой болезни в Приморье. За сутки вновь скончались двое жителей края. Общее число жертв вируса в регионе составляет 699 человек.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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