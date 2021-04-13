В Приморье продолжают бушевать природные пожары: 520 гектаров сгорели за сутки

В Приморье действует особый противопожарный режим Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Общая площадь возгораний в Приморском крае за сутки составила более 520 гектаров. В понедельник, 12 апреля, лесные пожарные ликвидировали в регионе 20 природных пожаров, сообщили представители краевого министерства лесного и охотничьего хозяйства.

По данным ведомства, 13 пожаров потушили на землях лесного фонда, один — на земле Министерства обороны, шесть — на землях иных категорий. Кроме того, были отработаны 70 термических аномалий по краю. С огнем боролись около 150 человек.

Напоминаем, с 8 апреля в Приморье введен особый противопожарный режим: введен запрет на нахождение людей в лесу, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципалитетов, запрещено проводить в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасные работы. Нарушение правил грозит штрафами: для граждан — 4-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 20-40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

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