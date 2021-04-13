Компанией АО «Восточный Порт» установлен рекорд по выгрузке угля за зимний период 2020-21 гг.

Компанией АО «Восточный Порт» установлен рекорд по выгрузке угля за зимний период 2020 – 2021 годов. За сутки 10 апреля 2021 года фактическая выгрузка составила 1464 вагона. В аналогичный период 2019 – 2020 годов этот показатель составил 1307 вагонов. Благодаря слаженной, эффективной работе соответствующих подразделений предприятия и ОАО «РЖД» этот показатель стал рекордным не только для АО «Восточный Порт», но и для других стивидорных предприятий отрасли страны.

– Мы вновь поставили рекорд по выгрузке. Этот беспрецедентный результат, несомненно, достигнут совместными усилиями железнодорожников Дальневосточной дороги и коллектива АО «Восточный Порт» в результате полной реализации в 2020 году масштабного проекта Третьей очереди и развития железнодорожной инфраструктуры станции Находка-Восточная. Мы построили и передали на баланс ОАО «РЖД» новый железнодорожный парк и полностью запустили в эксплуатацию новый собственный электрифицированный парк, что позволило синхронизировать обработку вагонов и сделать её бесперебойной благодаря новому перегрузочному оборудованию на специализированном угольном терминале, - отметила директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская.