В Приморье 17 апреля откроется навигация маломерных судов

Навигация маломерных судов в Приморье в 2021 году начнется 17 апреля. Скриншот видео: instagram.com/kozhemiako.oleg

Навигация маломерных судов откроется в Приморском крае с 17 апреля. Об этом в своем Instagram-паблике оповестил жителей региона его глава Олег Кожемяко.

«Дорогие друзья, получаю от вас много просьб пораньше открыть навигацию для маломерных судов. Погода в этом году благоволит, да еще и рыбалка хорошая началась. Так что готовьте лодки и снасти. Открываем навигацию с 17 апреля. В грядущую субботу можно будет пройтись по волнам, подышать морским воздухом», — написал губернатор в Instagram.

Отметим, что в этом году навигация маломерных судов открывается в традиционные сроки, в отличие от прошлого года, когда из-за пандемии ее открытие было сдвинуто на середину мая.

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