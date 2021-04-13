Прокуратура по обращению губернатора Приморья начала проверку видео со скандальной вечеринки (18+)

Скриншот видео с закрытой вечеринки (18+), проходившей во Владивостоке в баре "Кооператив"

По обращению губернатора Приморского края прокуратура организовала проверку видео, имеющего признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Речь идет о кадрах, снятых на закрытом мероприятии (18+), прошедшем в баре «Кооператив» 9 апреля.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, в ходе проверки будет дана оценка соблюдению установленных действующим законодательством требований и запретов. Кроме того, будет дана оценка действиям организаторов публичного мероприятия, а также лиц, распространивших видеозапись, на предмет наличия состава административного правонарушения, предусмотренного статьи 6.21 КоАП РФ.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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