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Общество13 апреля 2021 7:28

Комиссия городской Думы выбрала кандидатуру на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока»

Из восьми претендентов большинство голосов набрала главный врач одной из владивостокских поликлиник Ольга Перова
Константин МИХАЙЛОВКонстантин МИХАЙЛОВ
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Здание Думы города Владивостока

Здание Думы города Владивостока

Фото: Ксения КРЫМОВА

Комиссия по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока» сегодня, 13 апреля, рассмотрела кандидатуры претендентов в 2021 году. Из восьми кандидатов, выдвинутых на соискание звания организациями города, был выбран один — главный врач КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1» Ольга Перова.

Напомним, различные организации в этом году выдвинули на присвоение почетного звания восемь кандидатов:

— Александр Аксенов, руководитель КГА ПОУ «Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж», заслуженный тренер РФ. Выдвинут Ассоциацией спортсменов ДВ «Мы родом из самбо».

— Эдуард Барсегов, скульптор, профессор ДВФУ, заслуженный художник России, автор памятников Пушкину, Кириллу и Мефодию во Владивостоке. Выдвинут приморским отделением партии «Единая Россия» совместно со Всероссийским Пушкинским обществом.

— Александр Городний, меценат, директор галереи современного искусства «Артэтаж». Инициатором выдвижения выступило АНО «Центр развития молодежного творчества в Приморском крае». Более 80 организаций и предприятий поддержали его кандидатуру в этом году.

— Петр Осичанский, президент общественной организации «Дальневосточная ассоциация морских капитанов». Выдвинут этой же организацией.

— Ольга Перова, главврач КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1». Выдвинута коллективом поликлиники.

— Александр Ткачук, мастер спорта по боксу, тренер, председатель приморского «Союза писателей России». Выдвинут этой же организацией.

— Константин Цыбулин, директор МБУ «Содержание городских территорий». Выдвинут главой Владивостока Олегом Гуменюком.

— Галина Шаврина, заслуженный учитель России (выдвинута коллективом МБОУ «Центр дополнительного образования ‘Эврика’ г. Владивостока»).

В комиссию по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока», заседавшую сегодня, входит десять членов: по три представителя от Думы города Владивостока, администрации города, почетных граждан и один представитель Общественного совета Думы города Владивостока.

После голосования членов комиссии большинством голосов (восемь «за») для рассмотрения на заседании Думы была выбрана кандидатура Ольги Перовой. Теперь комиссия подготовит предложение и отдаст его на рассмотрение депутатам.

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