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Общество13 апреля 2021 7:36

Гуляющий по дороге Владивостока баран «составил компанию свиньям»

«Сезон шашлыков, а они гуляют. Провоцируют грех на душу взять» – шутят горожане
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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Необычный пешеход удивил горожан

Необычный пешеход удивил горожан

Фото: принтскрин видео.

Вслед за свиньями, разгуливающими в черте города, очевидцы запечатлели барана, мечущегося по дороге в районе Патрокла. Как рогатый оказался на оживленной трассе и от кого сбежал – остается загадкой.

– Собирается Ноев ковчег, – отшучиваются жители Владивостока в социальных сетях. Да и как тут не юморить. То по городу разгуливают свиньи, удивляя всех, кто оказался на Борисенко, теперь вот на дороге оказался баран. При этом явно домашний, с чипом на ухе. Вполне естественно, что представитель парнокопытных стал звездой Инстаграма.

Нашлись среди пользователей и те, кто переживал за судьбу барашка.

– Бедное животное. Кто-то потерял, не дай бог машина собьет, – с сочувствием отнеслась в сети одна из местных жительниц.

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