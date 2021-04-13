Приводоканал сообщил о новых отключениях холодной воды во Владивостоке в апреле

До конца апреля в различных районах Владивостока будут отключать холодную воду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приморский водоканал сообщает об отключениях от холодного водоснабжения потребителей Владивостока, которые состоятся до конца месяца в связи с проведением плановых ремонтных работ на сетях.

Отключение водоснабжения предстоит:

14 апреля с 9 до 17 часов — проспект 100-летия Владивостока, 124, 124а, 126, 128, 128а, 130, 130а, 134, 136, 150в, 155.

14 апреля с 9 до 18 часов — Карбышева, 17б; Тухачевского, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 30, 35.

21 апреля с 3 до 23:45 часов — Сахалинская, 1, 1а, 3а, 5б, 5в; Фадеева, 47, 49.

21 апреля с 9 до 19 часов — Барклая, 8, 8б, 8в, 10, 10а, 15, 15а, 19, 20а, 21, 21а, 22, 22а, 24а, 26, 26а, 28а, 30а; Давыдова, 33, 33а, 35, 40, 40б, 42, 42а, 44, 44а, 44б; Залесная; Лесная, 1б, 2б, 3а, 4а, 4б, 30; Раевского; Русская, 51а, 57-63а, 67/2, 69, 73-89, 94, 96, 97, 98, 98/1, 98/2, 98/3, 99; Сопочная, 1.

28 апреля с 9 до 21 часа — Адмирала Горшкова, 40, 42, 44; Адмирала Смирнова, 8, 10, 12; Анны Щетининой, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39.

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