Чуркин style. Движение в Первомайском районе Владивостока – не для слабонервных

Водители попадают впросак на дорогах Владивостока Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение в одном из самых автомобилизированных городов России с его множеством развязок и суетливым стилем вождения, можно назвать отдельным видом искусства. И, если местные жители в основном привыкли к такому темпу и знают основные схемы, то заезжим водителям иногда приходится во Владивостоке довольно сложно. В подтверждение покажем пару видео из Первомайского района города.

Как уверяет автор первой картины: «Не ждали», девушка за рулем малолитражки двигалась по встречке на односторонней дороге с Калинина на мыс Голдобина. При этом автолюбительница, уверенная в своей правоте, упорно сигналила. По словам местных жителей, такие ситуации здесь возникают с печальным постоянством.

И, если в первой ситуации можно сослаться, что на одном из выездов на главную дорогу с второстепенной, из жилого массива, отсутствует знак, то в районе Мариинского театра, все знаки и разметка есть. Но особо упорные водители их почему-то игнорируют.

«Рай для автоподставщиков», «Бампер нужно починить, в какое время лучше приехать?», «Где-то грустит водитель Nissan Cima», – шутят подписчики популярных автомобильных сообществ края, где активно обсуждается аншлаг заплутавших на Чуркине.

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