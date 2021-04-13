В «Дом-2» вернулись приморцы Рапунцель и Клубничка

Глеб (Клубничка) Жемчугов и Алена (Рапунцель) Савкина. Фото: instagram.com/gleb_zhemchugov

На телепроект «Дом-2» вернулись приморцы Глеб (Клубничка) Жемчугов и Алена (Рапунцель) Савкина. Давние участники телешоу все же планируют построить счастливые семьи на виду у всего мира. «Дом-2» вновь появится в эфире 19 апреля, но теперь уже не на «ТНТ», а на канале «Ю».

Рапунцель сообщила в своем Instagram, что несмотря на то, что ей хватает средств от съемок в рекламе, ее «история на проекте еще не закончена». Возможно, Алена захочет показать в шоу и своего двухлетнего сына Богдана, родившегося тоже от бывшего участника «Дома-2» Ильи Яббарова.

«Проект навсегда останется моим вторым домом... Сейчас я хочу вам показать новую историю про девушку, которая не жалеет ни о чем, а верит и знает, что достойна счастья», — пишет Алена.

Глеб уходил с проекта несколько раз. В реальном мире он женился и у него родился сын. Но, увы, семейные отношения не сложились. Около пары лет Жемчугов провел в Крыму, куда приехал на реабилитацию от нарко- и алкозависимости, а после нее решил остаться сотрудником фонда «За трезвый Крым».

СПРАВКА

Телепроект «Дом-2» попал в «Книгу рекордов Гиннесса» как самое продолжительное реалити-шоу. Он выходил в эфир 16 лет. Трансляция шоу на «ТНТ» прекратилась в конце 2020 года.

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