День Победы в этом году Владивосток будет праздновать на набережной Спортивной гавани

День Победы во Владивостоке завершиться фейерверком Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Основные мероприятия празднования Дня Победы в этом году во Владивостоке пройдут на набережной Спортивной гавани. Это связано с работами по возведению фонтана на центральной площади города. 9-го мая парад войск и техники традиционно пройдут на Светланской.

Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, на набережной запланирована обширная культурная программа. Начнется она в 12 часов и продолжится до самого вечера. Частью праздника станет реконструкция городской атмосферы Дня Победы 1945 года: тематические экспозиции, и танцы под музыку 30-40-х годов в исполнении военного духового оркестра, и многое другое.

Мероприятия пройдут также в городских скверах. В Адмиральском сквере состоится концерт для ветеранов Великой Отечественной войны. Пушкинский сквер станет площадкой исторической реконструкции Дня Победы, там же пройдет выставка военной униформы и снаряжения. В сквере Суханова проведут всероссийскую спортивную акцию «Рекорд Победы». В Театральном сквере пройдет фестиваль авторской песни «Приморские струны».

А вот шествие «Бессмертного полка» могут вновь отменить из-за эпидситуации по коронавирусу — сейчас в администрации города ждут предписаний Роспотребнадзора.

Завершится День Победы в 22 часа фейерверком в районе набережной Спортивной гавани.

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