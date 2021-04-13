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Происшествия13 апреля 2021 12:30

«Сейчас вся трасса встанет». Во Владивостоке фура перевернулась на леера

Крупногабаритная машина не вошла в затяжной поворот
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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Грузовик врезался в леерное ограждение. Фото: Instagram/dpskontrol125rus

Грузовик врезался в леерное ограждение. Фото: Instagram/dpskontrol125rus

Авария с участием контейнеровоза произошла во вторник во Владивостоке. Водитель крупногабаритного транспорта то ли не рассчитал габариты, то ли зазевался, в итоге не смог преодолеть один из поворотов на трассе Седанка –Де-Фриз – Патрокл.

По сообщениям очевидцев, фура опрокинулась на леерное ограждение на Седанке при движении в сторону острова Русский. Естественно, что большегруз создал помеху в движении, особенно учитывая час-пик. Пользователи сети переживают, что из-за ДТП на популярной трассе собирается пробка.

Авария на объездной дороге Владивостока. Фото: Instagram/dk125_vl

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