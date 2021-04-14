Певец из Приморья Станислав Мошкин стал участником телеконкурса «Новая Звезда»

Станислав Мошкин на телепроекте "Голос". Скриншот видео: сайт 1tv.ru

Во всероссийском телепроекте «Новая Звезда» примет участие житель Приморья Станислав Мошкин. В эфире шестого сезона телешоу, выходящем на телеканале «Звезда», за победу будут бороться 85 унитов, каждый из которых представляет своей регион России.

Как сообщают организаторы конкурса, в юните может быть не только вокалист или вокалистка, но и дуэт или вокально-инструментальная группа. Известность участников особой роли не играет, главное — чтобы представители региона были с ним действительно связаны либо рождением, либо судьбой. Возраст участников — от 16 лет.

Победителя в финале выберут судьи. Однако у зрителей есть возможность вопреки мнению жюри проголосовать за своего лучшего участника шоу.

— Станислав неоднократно блистал на музыкальных конкурсах самого разного масштаба. К примеру, ранее он уже прославил родной край на другом известном телепроекте — шоу «Голос», где исполнил песню «Мокрые кроссы» Тимы Белорусских. Исполнение тронуло звездных наставников. Певца из Приморья хотели забрать в свою команду Полина Гагарина, Сергей Шнуров и Валерий Сюткин, — сообщила министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова, пожелав приморцу новых побед.

Телеконкурс «Новая Звезда» появится в эфире в субботу, 17 апреля, и каждый новый выпуск можно будет видеть раз в неделю. Финальные дни соревнований — 13 и 14 июня.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14