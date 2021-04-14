Реже, но дороже: какие смартфоны покупают приморцы?

iPhone 11 с памятью 128 Gb стал самым покупаемым смартфоном среди приморцев в первом квартале 2021 года. Так, впервые за четыре года компания Apple вернула себе лидерские позиции. С трендами на рынке гаджетов поделилась руководитель филиала МТС в Приморье Евгения Сысоева на своей странице в Facebook.

«Средняя цена смартфона во Владивостоке за год выросла почти на 12 тысяч рублей! Если в первом квартале 2020 года купленный смартфон стоил 16324 рублей, то в 2021 году уже 28142 рубля. Это абсолютный рекорд в регионе», — пишет Евгения.

Рынок растет за счет смещения спроса в сторону премиальных моделей. Правда, и до этого большинство новоиспеченных владельцев дорогих смартфонов ранее тоже выбирали премиальные модели.

Рейтинг самых покупаемых смартфонов возглавил iPhone 11 с памятью 128 Gb. До этого, кстати, Apple лидировал по продажам аж в 2017 году.

В ТОП-5 самых популярных моделей также вошли Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A01, Samsung Galaxy A12 и Samsung Galaxy A31.

Приморцы готовы доплачивать за функциональность и за актуальность, которая сохранится на протяжении как минимум двух-трех лет.

Подспорьем в дорогостоящей покупке для большинства приморский семей выступает trade-in и беспроцентные рассрочки.

Согласно аналитическим данными, перед тем, как выбрать смартфон, приморцы активно изучают отзывы — среднее время интернет-сессий в онлайн-магазинах и на сайтах-отзовистах про гаджеты за последний год увеличилось на 40%.