«Единая Россия» требует проверить площадку, выбранную подрядчиками для строительства сухого фонтана

«Единая Россия» выражает обеспокоенность из-за строительства сухого фонтана на Центральной площади Владивостока, которое может повредить историческую часть города. Более 60 лет она является «сердцем» агломерации, многие поколения считают именно ее визитной карточкой Приморского края. До революции 1917 года на этом месте располагался городской сад, в советское время разбит сквер, а в 1953 году на Светланской был сформирован городской центр, который позже стал играть роль Центральной площади.

Активисты ЕР направят запрос в приморскую инспекцию по охране объектов культурного наследия с тем, чтобы оценить сохранность Памятника Борцам за власть Советов, символизирующего освобождение Приморья от интервентов. Ситуацию взял на контроль партийный проект «Историческая память».

В рамках запроса активисты Партии также просят проверить наличие у компании-подрядчика разрешительной документации. Как пояснили в Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края, представители подрядной организации по этим вопросам в инспекцию не обращались – а потому на объект будут направлены профильные специалисты, которые и примут окончательное решение о законности строительства.

«Развитие городской среды - важный компонент в обсечении комфортной жизни горожан. Проектов много, и многие из них с успехом воплощаются в жизнь. Говоря же о строительстве сухого фонтана на центральной площади города, я хотела бы обратить внимание на то, что еще в 2016 году был принят нормативно-правовой акт, который установил здесь границы охранной зоны и утвердил правила использования этой территории. Пока мы ждем результатов экспертной проверки, продолжаем следить за ситуацией и в случае необходимости сделаем всё, чтобы застройка исторической части Владивостока велась согласно регламенту и федеральному законодательству, в частности, Федеральному Закону "Об объектах культурного наследия» ("Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ – прим. ред. авт.), - заявила краевой координатор партийного проекта «Историческая память» Анна Алеко.

Также накануне региональные сми сообщили о том, что строители обнаружили под площадью старый тоннель, идущий в сторону ГУМа. Подземное сооружение может представлять интерес для историков – предполагают, что объект относится к тем временам, когда ГУМ еще носил название "Торговый дом "Кунст и Альберс".