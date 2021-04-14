Ровно 40 человек заразилось за сутки COVID-19 в Приморье

В Приморье от коронавируса привито 78237 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Количество инфицированных за сутки COVID-19 в Приморье ровно 40 человек. Об этом сообщил краевой оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Общее число заразившихся с начала пандемии в крае сейчас составляет 43018 человек.

69 жителей края официально признаны выздоровевшими от COVID-19 за последние 24 часа. Всего в крае насчитывается 40353 человека, справившихся с болезнью.

За минувшие сутки летальных исходов от нового заболевания зарегистрировано не было. Общее число жертв COVID-19 в регионе остается на отметке 699 человек.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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