14 апреля во Владивостоке на улице Верхнепортовой ограничат движение транспорта

Движение на участке улицы Верхнепортовой перекроют 14 апреля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 14 апреля, во Владивостоке на участке улицы Верхнепортовой с 14 до 20 часов будет введено временное ограничение движения автотранспорта. Проезд машин будет запрещен от дома № 62а до дома № 56а.

Как сообщает пресс-служба администрации города, ограничение движения связано с разгрузкой материалов для возведения постамента памятника Ивану Стрельникову и Николаю Буйневичу.

Напомним, в сквере на улице Верхнепортовой будет установлен памятник защитникам Отечества — начальнику пограничной заставы, старшему лейтенанту Ивану Стрельникову и оперуполномоченному особого отдела КГБ при СМ СССР, старшему лейтенанту Николаю Буйневичу, геройски погибшим 2 марта 1969 года на острове Даманский.

Схема ограничения движения на улице Верхнепортовой во Владивостоке Фото: Администрация Владивостока

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