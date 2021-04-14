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Происшествия14 апреля 2021 5:05

Массовое ДТП с почтовым грузовиком в центре приморского города парализовало движение

В подробностях аварии разберутся специалисты
Ярослав ЮРИН
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Три автомобиля столкнулись в Уссурийске

Три автомобиля столкнулись в Уссурийске

Фото: принтскрин видео.

Авария с участием трех авто, включая грузовик почтовой службы, произошла 14 апреля в Уссурийске. Транспортные средства заняли внушительную часть проезда, поэтому в считанные минуты образовалась пробка.

По сообщениям очевидцев, ДТП случилось на перекрестке улиц Пушкина и Волочаевская. Судя по видео, грузовик двигался по главной дороге. Кто именно из водителей нарушил правила и спровоцировал столкновение, выяснят полицейские. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Водителям, которые не хотят попасть в затор на дороге, стоит заранее продумать пути объезда.

ЧП