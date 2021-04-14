Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 апреля 2021 5:30

Таможня во Владивостоке изъяла почти 1800 пар контрафактных женских кедов «CONVERSE»

Российский импортер пытался ввезти обувь из Китая
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Владивостокская таможня изъяла 1744 пары контрафактных женских кедов. Фото: пресс-служба Владивостокской таможни

Владивостокская таможня изъяла 1744 пары контрафактных женских кедов. Фото: пресс-служба Владивостокской таможни

Сотрудники Владивостокской таможни изъяли 1744 пары контрафактных женских кедов, по внешнему виду сходных до степени смешения с оригинальной продукцией «CONVERSE». Российский импортер пытался ввезти обувь из Китая без разрешения правообладателя.

В таможню декларация была подана на ввоз партии женских кедов марки «KEDDO». При досмотре таможенники установили, что узор подошвы контрафактных кедов сходен до степени смешения с оригинальным рельефным узором обуви «CONVERSE» компании «ALL STAR C. V.».

Владивостокская таможня обратилась к представителю правообладателя товарного знака «CONVERSE» и выяснила, что продукция не соответствует оригинальной, а импортер не заключал с правообладателем лицензионных и иных договоров о производстве и продаже этой продукции. Правообладатель посчитал, что ему нанесен материальный ущерб на сумму более 10 миллионов рублей.

За незаконное использование чужого товарного знака таможня возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ. Штраф по данной статье грозит относительно небольшой — от 50 до 200 тысяч рублей, но товар будет конфискован.

В настоящее время ведется расследование, сообщила пресс-служба ведомства.

Узор подошвы контрафактных кедов сходен с узором обуви «CONVERSE». Фото: пресс-служба Владивостокской таможни

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14