Таможня во Владивостоке изъяла почти 1800 пар контрафактных женских кедов «CONVERSE»

Владивостокская таможня изъяла 1744 пары контрафактных женских кедов. Фото: пресс-служба Владивостокской таможни

Сотрудники Владивостокской таможни изъяли 1744 пары контрафактных женских кедов, по внешнему виду сходных до степени смешения с оригинальной продукцией «CONVERSE». Российский импортер пытался ввезти обувь из Китая без разрешения правообладателя.

В таможню декларация была подана на ввоз партии женских кедов марки «KEDDO». При досмотре таможенники установили, что узор подошвы контрафактных кедов сходен до степени смешения с оригинальным рельефным узором обуви «CONVERSE» компании «ALL STAR C. V.».

Владивостокская таможня обратилась к представителю правообладателя товарного знака «CONVERSE» и выяснила, что продукция не соответствует оригинальной, а импортер не заключал с правообладателем лицензионных и иных договоров о производстве и продаже этой продукции. Правообладатель посчитал, что ему нанесен материальный ущерб на сумму более 10 миллионов рублей.

За незаконное использование чужого товарного знака таможня возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ. Штраф по данной статье грозит относительно небольшой — от 50 до 200 тысяч рублей, но товар будет конфискован.

В настоящее время ведется расследование, сообщила пресс-служба ведомства.

Узор подошвы контрафактных кедов сходен с узором обуви «CONVERSE». Фото: пресс-служба Владивостокской таможни

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