Репетиции парада, который пройдет в День Победы, начнутся во Владивостоке 16 апреля

Репетиция парада во Владивостоке в 2020 году. Фото: Анастасия Котлярова (администрация Владивостока)

Во Владивостоке с 16 апреля начнется подготовка к проведению военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На время репетиций парада на центральных улицах города будут ограничены движение и парковка автомобилей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в этом году репетиции парада будут проводиться 16, 20, 23, 26, 28, 30 апреля, 3 и 4 мая. Генеральную репетицию проведут 7 мая. Парад Победы состоится 9 мая.

Во время ближайшей репетиции 16 апреля ограничения движения и парковки будут действовать с 4 до 6 часов утра на следующих улицах:

— Алеутской (от пересечения с Семеновской до пересечения с 1-й Морской);

— Светланской (от пересечения с Лазо до пересечения с Алеутской);

— Уборевича (от пересечения с Береговой до пересечения с Семеновской);

— Океанскому проспекту (от пересечения со Светланской до пересечения с Семеновской);

— Адмирала Фокина (от пересечения с Уборевича до пересечения с Океанским проспектом).

Объезд автотранспорта будет осуществляться по Светланской, 1-й Морской, Набережной, Тигровой, Пограничной, Семеновской, Батарейной, Западной, Суханова, Уборевича, Пушкинской, Всеволода Сибирцева и Луцкого.

Схема ограничения движения во Владивостоке 16 апреля Фото: Администрация Владивостока

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14