Владивосток, Артем, Уссурийск и Находку ждет «оцифровка»

Четыре крупных города региона включены в систему «Цифровое Приморье» Фото: Милана СОКОЛ

Соглашение о создании информационной системы «Цифровое Приморье» подписали правительство края, администрации четырех крупных городов региона и частный инвестор. Цифровые сервисы и высокотехнологичные системы запустят во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке к концу этого года. Система будет поддерживать более 30 сервисов.

По данным министерства цифрового развития и связи Приморского края, система объединит в себе данные:

— по информационным ресурсам и навигации в крупных городах края;

— об эксплуатации парковочных объектов;

— по соблюдению правил проезда крупногабаритных транспортных средств,

— по фиксации нарушений ПДД,

— по контролю за обращением отходов,

— по видеоконтролю для общественной и личной безопасности граждан,

— по профилактике криминальных явлений и террористической деятельности,

— по получению объективной оценки оперативной обстановки при реагировании и проведении массовых мероприятий,

— по безопасности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, жилых объектов,

— по достопримечательностям, истории и этнографии городов,

— по природным ресурсам территорий,

— о значимых событиях, формировании туров и туристических маршрутов, приобретении билетов в музеи, на выставки, любые городские мероприятия.

Частными инвесторами проекта «Цифровое Приморье» выступили группа компаний «ВессоЛинк» и Дальневосточный фонд высоких технологий, созданный по поручению президента РФ.

"Впервые в России в государственно-частном партнерстве одновременно участвуют и муниципалитеты, и регион в рамках одного концессионного соглашения. Такая форма государственно-частного партнерства дает региону возможность в сжатые сроки получить необходимую комплексную инфраструктуру и решения в условиях ограниченных ресурсов региональных и муниципальных бюджетов, — отметил генеральный директор Дальневосточного фонда высоких технологий Руслан Саркисов.

Проект реализуется при поддержке Минвостокразвития РФ в рамках Нацпрограммы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Общая сумма инвестиций составит более 5 миллиардов рублей.

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