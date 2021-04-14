Три школы Владивостока «заминировали» в анонимном сообщении

Анонимное сообщение о минировании трех школ Владивостока поступило 14 апреля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сообщения о минировании нескольких школ столицы Приморья поступили сегодня, 14 апреля. Занятия в учебных заведениях пришлось прервать и провести необходимую проверку помещений.

Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, эвакуация учащихся и преподавательского состава была произведена в школах №33 (Сахалинская, 23а), №62 (Интернациональная, 48) и №63 (Бородинская, 7). Именно эти учебные заведения упоминались в анонимных сообщениях о заложенных взрывных устройствах.

После обследования заданий кинологической службой факт минирования не подтвердился. Школы продолжили работу в обычном режиме.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14