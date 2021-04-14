В Приморье Сергей Востриков стал главным тренером хоккейного клуба «Адмирал»

Главным тренером ХК "Адмирал" назначен Сергей Востриков. Фото: facebook.com/hcadmiral

Руководство хоккейного клуба «Адмирал» утвердило на должность главного тренера Сергея Вострикова. Сообщение об этом появилось в официальном аккаунте ХК в Facebook.

В сообщении приводятся слова самого Сергея Леонтьевича: «Благодарен руководству клуба за оказанное доверие, понимаю, что это для меня вызов. Готов его принять. Уверен, мы будем радовать болельщиков ‘Адмирала’. Предстоит много селекционной и подготовительной работы по формированию тренерского штаба и команды. Немедленно приступаю к своим обязанностям».

Сергей Востриков родился 16 января 1964 года в городе Тольятти. Мастер спорта международного класса, Чемпион мира среди молодежи (1984), Чемпион Всемирной Универсиады (1985), 4-кратный чемпион Италии, 2-кратный серебряный (1989, 1992) и бронзовый (1990) призер чемпионатов СССР, участник суперсерии в составе ЦСКА и «Химика» с командами НХЛ, дважды лучший игрок Италии (1995, 1996), дважды лучший игрок Германии (2000, 2001). В качестве игрока выступал за тольяттинское «Торпедо» (Тольятти), «Химик» из Воскресенска, московский ЦСКА, итальянский «Больцано», германский «Аугсбургер Пантер» и «Молот-Прикамье» из Перми.

Тренерскую карьеру Востриков начал в 2008 году в качестве старшего тренера ХК «Лада». С декабря 2016 по 2018 год работал главным тренером пермского «Молот-Прикамье», в сезоне 2017/18 выводил команду в плей-офф. С 2018 по 2020 год — главный тренер ПСК «Сахалин» в Азиатской хоккейной лиге. Стал обладателем приза «Лучший тренер Азиатской хоккейной лиги сезона 2018/19».

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