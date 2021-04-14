Губернатор Приморья считает, что мэр Владивостока не справляется со своими обязанностями

Губернатор Приморья намерен сделать доклад полпреду президента РФ о неэффективной работе городских властей. Фото: Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сегодня, 14 апреля, побывал на объектах, строящихся в рамках национальных проектов и Комплексного плана развития Владивостока. По итогам осмотра глава региона намерен сделать доклад полпреду президента РФ о неэффективной работе городских властей.

После инспекции стройки детского сада на улице Крыгина, которую должны были завершить в 2019 году, губернатор обратился к мэру Владивостока Олегу Гуменюку.

— Двигаясь такими темпами, вы и в этом году не сдадите этот детсад. Абсолютно не налажена работа управления капитального строительства, который должен постоянно находиться на объекте и взаимодействовать с подрядчиком, — заявил глава региона.

На то, чтобы разобраться со сметами и проектом и вывести строительство на нормальный темп мэр получил одну неделю.

После осмотра следующего объекта — многоуровневой парковки на улице Верхнепортовая — глава края вновь остался недоволен.

— Вы деньги получили на эти цели еще в 2018 году, а строить начали только в конце прошлого года. И все ваши заявления о том, что требовались изыскания, еще какие-то причины, несостоятельны и не принимаются ни жителями, ни властью, — сказал руководитель Приморья руководителю Владивостока.

Как сообщает пресс-служба правительства края, наиболее сложная ситуация сложилась на стадионе Авангард, где сроки реконструкции уже отстают на два месяца, а сдать объект строители планируют к 27 июля. Олег Кожемяко выразил сомнения в том, что сроки окончания работ будут выдержаны.

— Олег Владимирович, мы с вами в 2018 году говорили перед пятью тысячами жителей, которые были зрителями на спидвее, что в 2019 году стадион будет сдан. Я обратился к полпреду президента России Юрию Петровичу Трутневу о необходимости финансирования реконструкции, он поддержал. Сейчас 2021 год, а стадион не сдан. И такая ситуация складывается и по парковке, и по детским садам. Как можно оценивать работу власти? Я вынужден буду докладывать полпреду, что вы не справляетесь со своими должностными обязанностями, — заявил губернатор.

Конца стройке на стадионе "Авангард" пока не видно. Фото: Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

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