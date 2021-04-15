В конце недели в Приморье станет чуть теплее, но дождливее

На территории Приморья в выходные пройдут дожди различной интенсивности Фото: Олег ЗОЛОТО

Грядущие выходные дни в Приморье будут отмечены осадками различной интенсивности. Об этом сообщила пресс-служба Росгидромета.

По прогнозам синоптиков в субботу, 17 апреля, фронтальные разделы циклона сместятся по обычной для апреля траектории из Китая на юг Хабаровского края и вызовут на большей территории Приморья дожди. Ночь обещает быть теплой, −2...+6 °С, будет дуть сильный южный ветер. А днем ветер стихнет и температура воздуха поднимется до +5...+13 °С.

В ночь на воскресенье, 18 апреля, осадки на территории края пойдут на убыль. Ветер сменит направление на северо-западное. Днем в облаках появятся разрывы, станет теплее — столбики термометров поднимутся до отметок +9...+18 °С.

Во Владивостоке в субботнюю ночь пройдет небольшой дождь. Будет дуть сильный юго-восточный ветер. Ночная температура +2...+4 °С. Днем дождь прекратится, ветер станет тише, потеплеет до +7...+10 °С.

Воскресный день во Владивостоке пройдет преимущественно без осадков. Ветер поменяет направление на северо-западное. Температура воздух днем повысится до +12...+15 °С.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14