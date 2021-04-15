Мэрия Владивостока начнет обработку кладбищ и парков от клещей и крыс 23 апреля

Обработка парков и кладбищ Владивостока от крыс и клещей начнется 23 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый этап обработки парков и кладбищ Владивостока препаратами против клещей и крыс начнется 23 апреля. По данным пресс-службы администрации города, работы будут проводиться в течение недели. В этот период горожанам будет запрещено посещать обрабатываемые территории.

Представители городского управления дорог и благоустройства сообщили, что после подведения итогов открытого электронного аукциона на проведение акарицидных и дератизационых мероприятий определен исполнитель работ — ОАО «Центр дезинфекции в Приморском крае».

Как ранее сообщала «Комсомолка» обработки будут проводиться в два периода — в апреле и июле. Общая площадь обработки составит свыше трех миллионов квадратных метров. Уничтожать насекомых и грызунов будут в ландшафтно-парковой зоне ДВФУ, на кладбищах «Лесное», «Морское», «Центральное» и «Аякс», в сквере Суханова, парке имени Сергея Лазо на станции Санаторной, в парках Минного городка и Покровском.

Второй этап акарицидной и дератизационной обработок запланирован на период с 22 по 29 июля.

По информации пресс-службы правительства Приморского края, клещи в регионе уже активизировались. В медицинские организации региона на начало недели обратились 49 человек с присасыванием клеща, в том числе 15 детей. Случаи укусов зафиксированы во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Артеме, Спасске-Дальнем и Партизанском районе.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14