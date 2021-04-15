Более 700 человек умерло в Приморье от COVID-19 с начала пандемии

В Приморье от коронавируса привито 80154 человека Фото: Милана СОКОЛ

Количество инфицированных за сутки COVID-19 в Приморье второй день подряд равно 40 человекам. По данным краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией общее число заразившихся с начала пандемии в крае 43058 человек.

43 жителя региона признаны выздоровевшими от коронавируса за последние 24 часа. Всего в крае насчитывается уже 40396 человек, переболевших новым заболеванием.

Смертность от коронавируса в Приморье остается на прежнем уровне. За минувшие сутки от болезни скончались еще двое приморцев. Общее число жертв COVID-19 в регионе достигло отметки 701 человек.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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