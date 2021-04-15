Билайн в 2 раза ускорил мобильный интернет 4G более чем в 100 населенных пунктах Приморского края

На территории Приморского края Билайн завершил проект по улучшению производительности и скоростных характеристик сети мобильного интернета 4G. Теперь абоненты Билайн могут пользоваться интернетом на более высокой скорости, а мобильными сервисами с большим комфортом, чем до модернизации. Это удалось в результате рефарминга, в процессе которого расширяется используемый частотный диапазон в сети 4G LTE.

Расширение частотного диапазона Билайн LTE 1800 с 10 до 15 МГц привело к росту скорости мобильного интернета, в среднем, в 2 раза и незамедлительно позволило абонентам использовать больше трафика в сети.

Мобильный интернет 4G Билайн стал быстрее в таких городах, как Владивосток, Уссурийск, Артем, Арсеньев, Лесозаводск, Дальнереченск, Спасск-Дальний, Большой Камень, Партизанск, Фокино, Дальнегорск, а также в деревнях и селах Приморского края.

Анучинский район: с. Анучино, с. Виноградовка, с. Гродеково, с. Новогордеевка, с. Пухово, с. Староварваровка, с. Таежка, с. Шекляево, с. Нововарваровка, с. Старогвардеевка

Кавалеровский район: пгт Горнореченский, пгт Рудный, с. Устиновка, с. Глубинное

Лесозаводский городской округ: с. Донское

Михайловский район: с. Михайловка, ПГТ Новошахтинский, с. Абрамовка, с. Васильевка, с. Григорьевка, с. Дубки, с. Кремово, с. Павловка, с. Первомайское, с. Песчаное, с. Ширяевка, с. Степное

Надеждинский район: п. Новый, п. Де-Фриз, п. Зима Южная, с. Прохданое, п. Соловей Ключ, с. Вольно-Надеждинское

Октябрьский район: с. Заречное, с. Новогеоргиевка, с. Синельниково-2, с. Струговка, с. Фадеевка, с. Чернятино, с. Запроточное

Ольгинский район: п-в Балюзек, с. Пермское, с. Ракушка, с. Серафимовка, с. Тимофеевка

Партизанский район: с. Владимиро-Александровское, с. Владимиро-Александровское, п. Волчанец, с. Екатериновка, с. Хмыловка, с. Голубовка

Пограничный район: с. Богуславка, с. Жариково, с. Бойкое

Пожарский район: пгт Лучегорск

Спасский район: с. Александровка, с. Буссевка, с. Васильковка, с. Духовное, с. Зеленодольское, с. Кронштадтка, с. Нахимовка, с. Нововлажимировка, с. Новорусановка, с. Новосельское, ж/д ст Свиягино, с. Сосновка, с. Спасское, с. Степное, с. Чкаловское, с. Татьяновка, с. Гайворон

Ханкайский район: с. Алексеевка, с. Астраханка, с. Владимиро-Петровка, с. Майское, с. Мельгуновка, с. Новоселище, с. Пархоменко, с. Троицкое, с. Люблино, с. Новониколаевка, с. Октябрьское, с. Платоно-Александровское, с. Турий Рог, д. Царевка, с. Достоевка, с. Яковлевка

Хорольский район: с. Вознесенка, с. Дальнезаводское, с. Лучки, пгт Ярославский

Шкотовский район: с. Анисимовка, с. Новонежино, с. Новороссия, п. Подъяпольский, с. Романовка, пгт Смоляниново, с. Центральное, пгт Шкотово, п. Штыково, с. Стеклянуха

Яковлевский район: ж/д ст Варфоломеевка, с. Варфоломеевка, с. Новосысоевка, с. Покровка, ж/д ст Сысоевка, с. Старосысоевка