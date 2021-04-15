Утром 15 апреля во Владивостоке пожарные потушили катер, горевший в районе «Змеинки»

Очевидцы пожара катера на "Змеинке" сделали фото со стороны моря. Фото: instagram.com/dpskontrol125rus

Сегодня, 15 апреля, в 9:09 на пульт пожарной охраны города Владивосток поступило сообщение о том, что на улице Босфора (район «Змеинка») горит один из катеров, находящихся на катерной стоянке. Расчеты огнеборцев прибыли к месту пожара уже через восемь минут после поступления тревожного сигнала.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, в 9:27 пожар был локализован, а в 9:50 полностью ликвидирован.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Огнем также оказалась повреждена стоящая рядом с катером яхта. У маломерного судна обгорела носовая часть на площади четыре квадратных метра.

В тушении были задействованы 12 человек личного состава и три единицы техники.

В результате происшествия никто не пострадал.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14