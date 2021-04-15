Два грузовика и джип. ДТП спровоцировало пробку на важной трассе Владивостока

Авария на "Сахарном ключе". Фото: Instagram/dps_vl

Авария с участием трех транспортных средств сковала движение в пригороде приморской столицы. Разбитые машины заняли внушительную часть дороги, поэтому на аварийном участке быстро образовался затор.

Микрогрузовик пострадал довольно серьезно. Фото: Instagram/dps_vl

По сообщениям очевидцев, аварию в районе «Фетисов Арены» спровоцировал водитель Toyota Land Cruiser Prado. Автомобилист не выдержал необходимую дистанцию и догнал Toyota Lite Ace, а тот в свою очередь врезался в более габаритного собрата.

По словам очевидцев, виновником аварии стал владелец Prado. Фото: Instagram/dps_vl

Во всех подробностях ДТП будут разбираться специалисты. В направлении города cохраняется затор.

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