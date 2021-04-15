Бастрыкин назначил служебную проверку по затягиванию расследования смерти в море жителя Приморья

Дело о смерти в море жителя Приморья передадут следователям центрального аппарата СК России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил назначить служебную проверку по поводу расследования уголовного дела о пропавшем 8 апреля 2020 года во время промысла в Беринговом море жителе Приморья. Проверку проведут из-за затягивания расследования.

«Обстоятельства смерти мужчины Дальневосточным следственным управлением на транспорте устанавливаются в рамках уголовного дела, возбужденного по факту нарушения правил охраны труда, совершенного лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшего по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 143 УК РФ)», — сообщает пресс-служба ведомства.

32-летний Константин Сорокопуд пропал с борта РС «Мерланг», занимающегося промыслом краба. Через сорок минут после того, как его видели на вахте, мужчину во время пересменки уже не смогли найти. О том, что он оказался за бортом, свидетельствовали выловленные из воды резиновые сапоги.

Родители моряка, работавшего старшим помощником капитана рыболовецкого судна, считают, что смерть сына носит криминальный характер, так как у него были напряженные отношения с некоторыми членами экипажа после того, как он написал рапорт о нарушении техники безопасности на судне, плохом питании и изматывающем графике работы. Также заявители считают, что все их ходатайства отклоняются, а расследование проводится формально и с нарушением действующего законодательства.

Заслушав доклад по делу, Александр Бастрыкин остался недоволен ходом и сроками расследования. Уголовное дело о смерти в море передадут в производство следователей центрального аппарата СК России, к расследованию подключат главных криминалистов страны, а дополнительные экспертизы при необходимости будут проведены в Судебно-экспертном центре Следкома.

Поручение об этом Бастрыкин дал в ходе приема граждан, проходившем в формате видео-конференц-связи, после обращения к руководителю Следкома родных пропавшего мужчины.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14