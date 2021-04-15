Микрик искорежило до неузнаваемости. На приморской трассе перевернулся грузовик

Серьезная авария на трассе в Приморье Фото: принтскрин видео.

Серьезное ДТП случилось 15 апреля в Уссурийском городском округе. Как стало известно «КП-Владивосток», на трассе столкнулись микроавтобус и грузовик. На месте аварии сейчас работают сотрудники экстренных служб.

Как сообщают очевидцы, авария произошла на въезде в Уссурийск. Подробности происшествия сейчас выясняются, но, судя по видео, без пострадавших не обошлось. Удар был такой силы, что микроавтобус вылетел с проезжей части, а крупногабаритная машина попросту перевернулась.

Грузовик перегородил одну из полос для проезда, поэтому движение на аварийном участке сильно замедленно.

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