Во Владивостоке таксист, уснув за рулем, въехал в фонарный столб

ДТП с участием такси произошло в районе Академгородка. Скриншот видео: instagram.com/autopatrul_otv_prim

В пригороде Владивостока сегодня, 15 апреля, районе Академгородка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием такси. Машина двигалась во Владивосток. Водитель автомобиля Toyota Aqua не справился с управлением и врезался в столб уличного освещения.

Что послужило причиной аварии, пресс-служба ГИБДД пока не сообщала, но в социальных сетях, выложивших фото и видео с места ДТП, появилась информация о том, что мужчина задремал за рулем. Также сообщается, что кроме самого шофера, в аварии пострадала 17 летняя девушка-пассажирка. Ее скорая доставила в больницу. Водитель от госпитализации отказался.

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