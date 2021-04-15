Приморцы бьют рекорды по платежам в онлайне

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Оплачивать услуги в режиме онлайн для жителей Приморского края стало не просто привычным делом – рост наблюдается практически по всем категориям, иногда в разы. Данными аналитики МТС Банка поделилась на своей странице в Facebook руководитель МТС в Приморье Евгения Сысоева.

Самый прорывной результат — у «Почты России». Жители Приморья в 6 раз чаще оплачивали почтовые услуги в формате онлайн в январе-марте 2021 года, по сравнению с 2020-м. Доступных и востребованных услуг, правда, тоже стало больше. Теперь можно и дистанционно оплатить отправку посылки, и вызвать курьера на дом.

Приморцы также стали чаще оплачивать в онлайне штрафы (+51%), коммунальные услуги (+46%), налоги (+43%), домашний интернет (+24%) и телекоммуникационные услуги (+18%).

При этом, Евгения Сысоева отмечает, что средний чек в большинстве рассматриваемых категорий остался прежним.

Однако есть сфера, где платежей онлайн стало меньше. Это кабельное телевидение и платные телевизионные услуги. Приморцы стали оплачивать их меньше на 9%. Объясняется это тем, что в 2020 году фокус сместился с традиционного телевидения в интернет и на стриминговые видеосервисы.