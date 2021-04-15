Мэрия Владивостока взялась за приведение в порядок грунтовых дорог на территории города

Грунтовые дороги Владивостока приводят в порядок после зимнего переода. Фото: Анастасии Котляровой

Во Владивостоке на дорогах Русского острова, поселка Береговое, Трудовое, на острове Попова и других участках грунтовых дорог работает специализированная техника, проводя грейдирование, подсыпку смесью С-5, нарезку кюветов и прочистку существующих.

По информации городского управления дорог и благоустройства, профилирование дорог и другие дорожные работы проводятся в плановом режиме силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

Сегодня, 15 апреля, грейдер работал на Русском острове, улицах Мечникова, Зеленой и Фанерной. Днем ранее работы велись на улицах Суворовской, Светлой, Заречной и Кольцевой в поселке Трудовое. Побывала техника на улицах Сочинская, Тернейская, 3-я Гарнизонная, Мехлиса, Выселковая, Татарская, Лиманная.

— Работы ведутся в плановом режиме и приостанавливаются только на время непогоды — дождя, -прокомментировал заместитель руководителя управления дорог и благоустройства Игорь Скубко.

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