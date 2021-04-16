Во Владивостоке осудили мошенников, укравших на острове Русский землю ценой 23 миллиона рублей

Во Владивостоке состоялся суд над похитителями земельных участков на острове Русский Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский районный суд Владивостока назначил наказание семерым жителям Приморья, похитившим на острове Русском семь земельных участков. Всего мошенники украли восемь тысяч квадратных метров земли общей стоимостью более 23 миллионов рублей. Организаторы махинации получили реальные сроки лишения свободы — три и пять лет.

На скамье подсудимых оказались: бывший служащий Владивостокского филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление лесного хозяйства и природопользования» Минобороны РФ мастер леса Владимир Шкарин, лесник Сергей Небоженко, лесной сторож Николаю Коркунов, а также местные жители Геннадий Батаршев, Аре Тадевосян, Сергей Грищенко и Анатолий Голодных.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, с мая 2013 года по октябрь 2015 года Шкарин и Батаршев похитили на острове Русском земельные участки, пять из которых находились в ведении военного ведомства и по одному — в муниципальной и федеральной собственности. Для этого злоумышленники изготавливали подложные документы, лгали судебным органам и должностным лицам госорганов, осуществляющих регистрацию и учет недвижимого имущества. Аферисты оформили участки на себя, а также на Коркунова, Небоженко, Тадевосяна, Грищенко и Голодных.

В зависимости от роли каждого обвиняемым инкриминировали часть 4 статьи 159 «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», часть 1 статьи 285 «Злоупотребление должностными полномочиями», часть 1 статьи 303 «Фальсификация доказательств», а также части 1 и 3 статьи 327 «Подделка, изготовление и использование поддельных документов» УК РФ.

Доказательства, собранные военным следственным управлением Следкома РФ по Тихоокеанскому флоту, были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Помимо трехлетнего срока лишения свободы Батаршеву и пятилетнего Шкарину, суд назначил им штрафы 300 и 500 тысяч рублей соответственно.

Голодных, Коркунов, Грищенко, Тадевосян и Небоженко каждый получили по два года лишения свободы условно. Четверым из них предстоит выплатить штрафы по 200 тысяч рублей. Небоженко заплатит 150 тысяч.

Рассмотрение гражданских исков о возврате похищенных земельных участков законным владельцам состоится в порядке гражданского судопроизводства.

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