В Приморье возбуждено дело против бригады «черных лесорубов», нанесших ущерб более 38 миллионов рублей

Незаконную вырубку обнаружили в лесах Чугуевского района Приморья. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

В лесах Чугуевского района Приморья полиция остановила самовольную вырубку деревьев. По оценке специалистов, нелегальные лесорубы уже успели заготовить 228 кубических метров дуба, ясеня и ильма, нанеся ущерб лесному фонду РФ свыше 38 миллионов рублей.

— В Приморском крае сотрудниками полиции пресечена незаконная деятельность бригады «черных лесорубов». Правонарушителей привлекли к уголовной ответственности, — сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Технику, которой пользовались "черные лесорубы" изъяли вместе с заготовленной древесиной. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Когда в лесном массиве была обнаружена незаконная вырубка, на место выехала следственно-оперативная группа отдела полиции в составе следователя, эксперта-криминалиста, оперуполномоченного уголовного розыска. По подозрению в криминальном лесоповале были задержаны трое жителей села Чугуевка в возрасте от 20 до 30 лет. Изъята специальная техника, с помощью которой осуществлялась незаконная рубка, а также уже заготовленная древесина.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Нарушителям закона грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом. А пока с них взяты подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

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