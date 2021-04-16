В Приморье рейсовый автобус насмерть сбил пешехода

На остановке общественного транспорта погиб пешеход Фото: принтскрин видео.

Смертельное ДТП разыгралось 16 апреля в приморском городе Уссурийск. Под колесами автобуса Hyundai оказался мужчина. На месте происшествия сейчас работают полицейские, которым предстоит установить все подробности трагедии.

По сообщениям очевидцев, пешеход буквально выскочил перед автобусом в районе остановки общественного транспорта «5-ый километр». Водитель не успел среагировать на столь резкое появление человека на дороге. Травмы, полученные мужчиной, оказались смертельные.

На данный момент из-за аварии собралась внушительная пробка в направлении центра города. Движение также замедлено в сторону «6-го километра».