Департамент ЗАГС Приморья сообщил самые популярные в крае имена у новорожденных этого года

В Приморье в первом квартале 2021 года мальчикам чаще всего давали имя Александр, а девочкам - София Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Департамент записи актов гражданского состояния Приморья обнародовал списки самых популярных имен, которые в первом квартале 2021 года получили новорожденные края. За этот период в регионе было зарегистрировано появление на свет 4342 малышей. Из них 52% составили мальчики и 48% — девочки.

Самыми популярными именами для младенцев мужского пола стали: Александр — так назвали 102 мальчика, Артем — 98, Михаил — 90, Матвей — 80, Максим — 72.

Для девочек папы и мамы чаще всего выбирали имя София. Его получили 88 новорожденных малышек. Алисами стали 77 девочек, Мариями — 67, Полинами — 67, Аннами — 63.

В числе самых редких имен для мальчиков оказались имена Ариан, Арон, Булат, Данияр, Герман, Лаврентий, Леонид, Прохор, Ростислав, Тарас. Реже всего в Приморье в первом квартале этого года девочек называли Азалия, Анисья, Герда, Евдокия, Забава, Лидия, Милослава, Паулина, Тамара, Ярина.

Напомним, в 2020 году самыми популярными именами для новорожденных Приморья были Артем и Алиса.

По данным департамента, больше всего детей, закономерно, родилось в самом большом городе края Владивостоке — 1537 новорожденных. Уссурийске появился на свет 561 ребенок, в Находке — 362 ребенка, в Артеме — 269 детей и в Арсеньеве — 126 детей.

За четыре первых месяца года семьи края пополнились 91 парой двойняшек.

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