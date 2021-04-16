Большой любви – большая машина. Свадебный тягач завоевал сердца приморцев

Креативный транспорт на свадьбу. Фото: Instagram/decorta_uss

Яркий Volvo, украшенный по всем правилам современной свадебной моды, удивил жителей Уссурийска. Тягач, стоящий возле ЗАГСа на улице Пушкина, не оставил равнодушными жителей города.

Как оказалось, над украшением машины для свадебной церемонии трудились специалисты одной из мастерских Уссурийска.

– Volvo покорил нас своей яркостью и масштабностью с первого взгляда! – поделились декораторы в социальной сети.

Судя по комментариям, машину на улицах города встречают с искренней улыбкой, желая счастья креативным молодоженам.