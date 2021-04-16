«Матерился и оскорблял экипаж»: эксцентричные выпады пьяного авиадебошира на борту самолета «Владивосток-Красноярск» оценили штрафом

Мужчина создавал угрозу безопасности полета. Фото: Мария ЛЕНЦ

Фрунзенский районный суд вынес решение по уголовному делу, возбужденному по статье «Хулиганство». Собранные дальневосточными транспортными следователями доказательства оказались достаточными для принятия решения.

- Следствием установлено, что в декабре 2020 года в ночное время воздушное судно «Airbus 320», готовилось к вылету по маршруту «Владивосток-Красноярск». На борт судна поднялся нетрезвый пассажир 1987 года рождения, который, нарушая общепризнанные нормы и правила поведения, оскорбил членов экипажа судна, используя нецензурную брань, - сообщает Дарья Немцева, руководитель пресс-службе СУ СК России на транспорте по ДВ.

Мужчина никак не реагировал на замечания бортпроводников, продолжал хаотично разбрасываться матом, высказывая комментарии на счет действий пассажиров. Разумеется, такое яркое поведение не могло остаться без должного внимания. Дебошира сняли с рейса и возбудили против него уголовное дело.

Известно, что дебошир – житель Красноярска. После работы во Владивостоке решил вернуться домой. Вероятно последнее из горячительного было лишним. Мужчина полностью признал свою вину. В итоге суд принял решение оштрафовать дебошира. Сумма взыскания пока неизвестна. Но санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей.

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