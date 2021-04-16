Во Владивостоке гибрид врезался в "скорую", пострадало три человека

ДТП с участием скорой во Владивостоке. Фото: УМВД по ПК

Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП с участием автомобиля скорой помощи во Владивостоке, в результате которого пострадало три человека. Сообщается, что реанимационный автомобиль двигался с включенным звуковым сигналом и проблесковыми маячками, когда в него врезалась «Toyota Aqua».

Авария произошла в районе дома № 5 по ул. Спортивной. Реанимационный автомобиль выехал на перекресток, двигаясь в направлении ул. Вилкова. Видимо, водитель «Toyota Aqua» не заметил проблесковый маячок.

ДТП с участием скорой во Владивостоке. Фото: УМВД по ПК

В результате ДТП пострадали как водитель скорой помощи, так и водитель с пассажиром легкового автомобиля. Сотрудники ГИБДД проводят проверку. Выяснилось, что стаж водителя скорой составляет 16 лет. Стаж водителя иномарки – 5 лет. В текущем году никто из них за нарушения ПДД не привлекался.