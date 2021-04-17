В Приморской детской краевой библиотеке состоялась презентация книги РусГидро «ЭлектроПЛАН»

Специалисты Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) совместно с работниками Приморской детской библиотеки провели презентацию для учеников 6 класса школы № 53 г. Владивостока книги Сергея Иванова «ЭлектроПЛАН. Невероятные приключения школьника Светлячкова и инженера Боброва», изданную в рамках благотворительной программы РусГидро в сотрудничестве с Фондом содействия развитию детской литературы и культуры чтения «Дом детской книги». В ходе презентации энергетики передали 35 книг в библиотечный фонд муниципальных библиотек Приморского края.

Заведующая отделом информационно-библиографической работы Марина Ларионова рассказала школьникам о новом издании и продемонстрировала видеоролик о создании книги. Также во время презентации школьники узнали о свойствах электричества и стали участниками физических экспериментов. Один экземпляр книги «ЭлектроПЛАН» был передан в школьную библиотеку.

Директор Приморской краевой детской библиотеки Елена Кулинок поблагодарила энергетиков за проведение с подрастающим поколением мероприятий, на которых они знакомятся с историей страны, инженерной профессией, достижениями науки и техники, в том числе в электроэнергетике. Она подчеркнула важность передачи книг не только Владивостоку, но и другим центральным детским библиотекам городов и районов края.

Книга «ЭлектроПЛАН» – это увлекательное путешествие по регионам, где расположены гидростанции, геотермальные, тепловые и солнечные электростанции РусГидро. В книге рассказывается о разных исторических периодах, видах генерации, современных направлениях в выработке и сохранении энергии. Из энциклопедии ученики узнают о значимости, мощности, конструктивных особенностях и людях, работающих на энергетических объектах, а также о современных тенденциях получения и сохранения энергии.

Проект приурочен к 100-летию Плана ГОЭЛРО и ориентирован на школьников средних и старших классов. Стоит отметить, что в рамках благотворительной программы РусГидро с Фондом «Дом детской книги» выпустили уже восемь научно-популярных и художественных книг для детей подростков.

Стремясь быть социально ответственной компанией, РусГидро реализует комплексную благотворительную программу, направленную как на воспитание нового поколения профессиональных энергетиков, так и на формирование благоприятной социальной среды и улучшение качества жизни во всех регионах присутствия предприятий компании. Приоритетными направлениями благотворительной программы РусГидро, в рамках которых ведётся системная работа, являются: образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.