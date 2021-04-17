На самом крупном авторынке Дальнего Востока произошло ЧП

Фото: dps.control.

Неприятный инцидент случился накануне на крупном автомобильном рынке Дальнего Востока – «Зеленом угле». Забывчивый хозяин буквально обрек своего «железного коня» на верную смерть. Ролик с места событий уже облетел популярные автомобильные паблики.

Все случилось в обеденное время. Местные работяги обедали, когда сверху, с косогора, на них чуть не приземлился легковой автомобиль. Машина марки Toyota Prius приземлилась на пассажирскую дверь. От удара иномарка сильно деформировалась. По предварительной информации, никто не пострадал.

Как говорит автор видеоролика, виноват в случившемся сам хозяин «электрички».

- Хозяин данного авто, переставляя с места на место, забыл поставить на парковку, в результате чего «Приус» скатился с косогора, - говорится в сообщении очевидца.

К слову, под постом в социальных сетях появилась масса шуточных комментариев на тему того, что уже завтра побитый автомобиль будет снова в строю и даже на продаже как новый.

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