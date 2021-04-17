«Молодость моя в пепел»: в Приморье сгорело здание культуры – бывший Дом офицеров флота

Фото: Николай Долгов.

В социальных сетях появились снимки крупного пожара, взбудоражившего жителей Хорольского района Приморья. На фото – полыхающий некогда Дом офицеров флота, а ныне – пустое неэксплуатируемое здание. Пожар в ДОФе стал трагедией для всех жителей села, ведь здесь прошла молодость многих из них.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в обед. Когда огнеборцы прибыли к месту происшествия, выяснилось, что пламя уже успело охватить 500 квадратных метров крыши здания.

Фото: Николай Долгов.

Потушить огонь удалось лишь спустя 3,5 часа. Боролись с пламенем 13 человек и пять единиц техники.

Как стало известно позже, в Хороле сгорел бывший ДОФ. Здание не эксплуатировалось уже много лет, но местные не теряли надежды, что его восстановят. Пожар стал ударом для многих, чья молодость и юность прошла именно в стенах этого помещения.

Фото: Блог Владивосток.

- Остались только воспоминания. Время молодости нашей. Жаль! – поделился один из жителей Хороля.

Причины пожара пока неизвестны. В этом теперь предстоит разобраться специалистам.

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