Девятилетнюю школьницу напугал пьяный приморец, пришедший в гости

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

В социальных сетях накануне появилось видео, где главными героями стали взрослый мужчина и маленькая девочка. Сначала приморец преследовал ребенка, а потом и вовсе настойчиво стучал в дверь квартиры, где находилась школьница. Роликом заинтересовались правоохранительные органы.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Большекаменский» поступило сообщение. Жительница Большого Камня, девушка 1980 года рождения, рассказала, что ее девятилетняя дочь боится выходить из квартиры. Причиной тому стал незнакомец, буквально ломившийся в дверь.

По названному девушкой адресу немедленно выехали сотрудники полиции. Около двери в этот момент уже никого не оказалось. Со школьницей и ее мамой специалисты провели беседу, чтобы установить все обстоятельства инцидента. Участковые тем временем начали поквартирный обход.

Вскоре мужчина, преследовавший школьницу, нашелся. Им оказался житель все того же Большого Камня. 47-летний приморец рассказал, что в этой квартире живет его знакомый, и наведался он именно к нему, а не к школьнице. Мужчина в тот день был изрядно пьян.

Сотрудники провели с гражданином профилактическую беседу, и конфликт был исчерпан.

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